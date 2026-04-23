Alle 19:30 del 23 aprile 2026 si registra una situazione invariata sul tratto della Salaria tra Settebagni e altre zone della capitale. Il traffico si presenta fluido in alcune parti, mentre in altre si segnalano rallentamenti. La situazione è monitorata in tempo reale e non sono segnalati incidenti o chiusure di carreggiata. La circolazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati invariata la situazione sulla Salaria tra Settebagni e Monterotondo Scalo Dov'è il traffico risulta congestionato nelle due direzioni si tratta di un incidente avvenuto all'altezza di Santa Colomba sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti per traffico molto intenso in carreggiata interna a partire dalla Cassia bis e fino all'uscita Salaria però secondo in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti tra la Bufalotta all'uscita Prenestina si tratta di un incidente ci sono poi code a tratti per traffico intenso dalla Prenestina alla via Casilina decisamente trafficata anche la...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-04-2026 ore 19:30

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