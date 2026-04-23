Alle 18:30 del 23 aprile 2026, si registra una condizione invariata sul traffico della Salaria tra Settebagni e altre zone della città. Le autorità non segnalano incidenti o interruzioni significative in questa tratta, mantenendo il flusso dei veicoli regolare. La situazione rimane sotto controllo, e non si segnalano particolari variazioni rispetto alle ore precedenti.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati invariata la situazione sulla Salaria tra Settebagni e Monterotondo Scalo Dov'è il traffico risulta congestionato nelle due direzioni si tratta di un incidente avvenuto all'altezza di Santa Colomba sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti per traffico molto intenso in carreggiata interna a partire dalla Cassia bis e fino all'uscita Salaria proseguendo in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti tra la Bufalotta all'uscita Prenestina si tratta di un incidente ci sono poi code a tratti per traffico intenso dalla Prenestina alla via Casilina decisamente trafficato anche la carreggiata esterna interessata...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-04-2026 ore 18:30

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che...

Traffico Roma del 18-04-2026 ore 18:30Luceverde Lazio mentre vado all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo primaverile che vede...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 18 e 19 aprile; Quasi un chilometro di via Salaria sarà chiuso al traffico per tre giorni; Cantieri, l’indice traffico si impenna: Roma e Nuova Delhi meglio di Firenze. Tutti i dati della giornata più nera; Ztl Roma: quali sono, regole e orari.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di ATA l'infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare ... romadailynews.it

Traffico Roma del 23-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani e sabato 79a edizione del Gran Premio della Liberazione con ... romadailynews.it

Sopra: Roma, traffico, rumore. Sotto: silenzio. Le Case Romane del Celio sono questo: un passaggio tra due mondi. Sei pronto a scendere Ti aspettiamo per visitare questa meraviglia sotterranea. Info su www.caseromanedelcelio.it - facebook.com facebook