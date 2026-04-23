Il traffico a Roma nel pomeriggio del 23 aprile 2026 alle 16:30 presenta alcune criticità, secondo le informazioni fornite dall’infomobilità curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Sono segnalate congestioni in alcune zone della città, con rallentamenti che interessano principalmente le arterie principali e alcune vie di accesso al centro. La situazione viene monitorata costantemente e aggiornamenti vengono comunicati attraverso i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani e sabato 79a edizione del Gran Premio della Liberazione con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla e percorso anche lungo viale di Porta Ardeatina Piazzale Ostiense viale Giotto tra le 7:30 e le 19 deviazioni per 12 linee dalle 7:30 di sabato chiusure nell'area di Piazza Venezia per la cerimonia a quale prenderà parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella linee deviate sempre nella mattina di sabato tra le 8:30 e le 10:30 manifestazione con corteo da viale Aventino a Piazza di Porta San Paolo previste deviazioni per oltre 20 linee dalle 10:30 alle 12 manifestazione con nelle strade di Garbatella e San paolo da Porta San Paolo a Parco Schuster deviazioni per 7 linee i dettagli su tutti gli eventi in città il 25 aprile su romamobilita.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-04-2026 ore 16:30

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