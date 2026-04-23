Il 23 aprile 2026 alle 14:30, il sistema di infomobilità di Roma ha segnalato problemi sulla rete stradale. Il servizio, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha evidenziato difficoltà nel traffico della città. Non sono state fornite dettagli specifici sulle aree coinvolte o sulla natura dei disagi. La situazione viene monitorata per aggiornamenti successivi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente è chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione in direzione di San Giovanni inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da viale di Tor di Quinto proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione lavori anche sulla Ardeatina la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e la fotografia inevitabili rallentamenti e code è ancora in tema di lavori Questa notte è chiuso...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-04-2026 ore 14:30

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