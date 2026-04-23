Il traffico a Roma alle 11:30 del 23 aprile 2026 presenta alcune congestioni su diverse arterie principali. La rete di infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale, gestiti da servizi dedicati alla mobilità della città. Le autorità monitorano costantemente la situazione per fornire informazioni ai cittadini e garantire un flusso più regolare del traffico. Sono segnalate alcune criticità in zone centrali e lungo principali snodi di collegamento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso sul Raccordo Anulare tra la diramazione Roma Sud all'aeroporto di Ciampino sono invece segnalati 6 km di coda sulla A24 tra il raccordo è la tangenziale est code anche in direzione del raccordo dalla altezza di Tor Cervara per un incidente sulla Tuscolana il traffico rallenta all'altezza di via Albano traffico intenso sulla Ardeatina tra via del Fosso del Divino Amore e gli aerei torri di Castel di Leva rallentamenti su via del Muro Torto in direzione di piazzale Flaminio sul viadotto della Magliana in direzione della Colombo e tu la lombo tra via di Mezzocammino e viale dell'Umanesimo infine code sulla Pontina da Trigoria in direzione raccordo https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-04-2026 ore 11:30

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