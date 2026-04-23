Alle ore 8:30 del 23 aprile 2026, il traffico a Roma presenta criticità sul Raccordo Anulare, con code e rallentamenti all’uscita di Tiburtina Casilina e lungo la stessa via Appia. La situazione interessa anche altre strade principali, rendendo difficile la circolazione nelle zone centrali e periferiche della città. Nessuna informazione sui tempi di ripristino o eventuali incidenti al momento.

Luceverde Roma traffico sul Raccordo Anulare uscita Tiburtina Casilina è Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra Casal del Marmo in via Aurelia tra la Roma Fiumicino è Appia È tra la Prenestina e Tiburtina trafficate anche le principali strade consolari in entrata in città in particolare ci si vede sul viadotto della Magliana su via Pontina da Pomezia a Tor de' Cenci su via Flaminia dal raccordo anulare a Corso di Francia e su via Salaria da Fidene alla tangenziale est e soprattutto Urbano della Roma Teramo in mente dal raccordo fino alla tangenziale est mentre in tangenziale Ci sono code dal bivio per la Roma Teramo viale...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-04-2026 ore 08:30

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