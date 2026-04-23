Il traffico nella regione Lazio alle 17:30 del 23 aprile 2026 risultava molto intenso, secondo i dati forniti dal servizio di infomobilità gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le informazioni indicano un aumento dei disagi alla circolazione nella capitale e nelle aree limitrofe, con possibili rallentamenti e code su diverse arterie principali. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti dei pendolari e dei veicoli di servizio pubblico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico molto intenso Che ore sono a rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Cassia fino all'uscita Salaria proseguendo in carreggiata interna incolonnamenti tra la Bufalotta è l'uscita La Rustica e poi c'è qualche problema anche tra le uscite tuscolane dati a causa di un incidente decisamente traffico anche la zona sud e in particolare la carreggiata esterna interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Tuscolana in tangenziale...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 23-04-2026 ore 17:30

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