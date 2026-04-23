Alle 09:30 del 23 aprile 2026 si registra un traffico intenso sulla rete stradale della regione Lazio, con particolare concentrazione nella zona di interesse. La circolazione si presenta rallentata in diverse arterie principali, con alcuni punti di congestione che coinvolgono le vie di collegamento più trafficate della zona. La situazione è monitorata in tempo reale e si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 23-04-2026 ore 09:30

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