Torre Spaccata cambia volto | un' isola ambientale in via dei Romanisti per dire addio agli incidenti stradali

A Torre Spaccata si sta intervenendo su via dei Romanisti, una delle strade più frequentate della zona, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali. È stata realizzata un’isola ambientale che mira a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale. La modifica si inserisce in un progetto più ampio di interventi per rendere più sicure le strade del quartiere. L’area coinvolta è situata in una via molto transitata della zona.

Questa volta la scelta è ricaduta su una delle strade più attraversate del territorio, via dei Romanisti. Si tratta di un’arteria su cui i cittadini avevano chiesto di prestare attenzione perché, com’è stato recentemente ricordato dal comitato di quartiere di Torre Spaccata, quella è.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate L’Isola dei Famosi cambia volto: niente diretta e studioIl cambiamento annunciato da Davide Maggio segna una svolta storica per Mediaset. Isola Dei Famosi Cambia Volto: Stop Alla Diretta E Nuova Formula Stile Pechino Express!Scoppia la rivoluzione all’Isola dei Famosi: il reality Mediaset potrebbe dire addio alla diretta, cambiare location e trasformarsi in un format...