L’Isola dei Famosi cambia volto | niente diretta e studio

L’Isola dei Famosi non andrà più in diretta come in passato. La nuova edizione, annunciata da Davide Maggio, sarà registrata e trasmessa successivamente, senza studio dal vivo. Questa modifica rappresenta un cambiamento importante nel format tradizionale del programma. Mediaset ha deciso di adottare questa modalità, che comporta una differente gestione delle puntate rispetto alle stagioni precedenti.

Il cambiamento annunciato da Davide Maggio segna una svolta storica per Mediaset. La prossima edizione de L’Isola dei Famosi non sarà più trasmessa in diretta: le puntate saranno registrate e mandate in onda solo dopo una valutazione dei contenuti. Addio allo studio, conduzione direttamente sul luogo. Non è l’unica novità della produzione. La trasmissione perderà anche lo studio televisivo tradizionale: la conduzione avverrà interamente in loco, accorciando le distanze tra i concorrenti e il pubblico. Nuova location: le Filippine al posto dell’Honduras. Come anticipato, l’Honduras non ospiterà più i naufraghi. La scelta ricade sulle Filippine, che offriranno scenari suggestivi e una produzione più vicina a uno Pechino Express targato Mediaset. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

