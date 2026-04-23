torna la ferocia di beef

Difficilmente in questa rubrica torniamo su una serie dopo la prima stagione. Un po' per l'elevato numero di produzioni, le novità vanno raccontate, un po' perché val la pena farlo solo se il prodotto lo merita davvero. Per Beef - lo scontro, disponibile su Netflix facciamo un'eccezione. Sia perché la prima stagione (che vinse 8 Emmy) è stata dirompente, la negazione di ogni cultura woke, sia perché anche questa seconda stagione, completamente staccata dalla prima, lo merita. Cambia la trama e cambiano anche gli attori: dopo Steven Yeun e Ali Wong arrivanoOscar Isaac (Frankenstein) e Carey Mulligan (Maestro). La trama delle 8 puntate ridotta all'osso: si incrociano destini di 2 coppie, diverse per età, estrazione sociale e cultura, in una feroce riflessione sui sentimenti e le loro dinamiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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FEROCE SCONTRO TRA PATRIZIO OFFICIAL E LOLLOLACUSTRE

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