Torino preside chiede 58mila euro a un professore per un post social sgradito | respinta la richiesta di risarcimento
A Torino, il tribunale civile ha respinto la richiesta dell’ex preside di un istituto tecnico, che aveva chiesto 58mila euro a un docente per un post pubblicato su Facebook considerato sgradito. La richiesta di risarcimento è stata rigettata, e il giudice ha stabilito che non ci sono i presupposti per l’indennizzo richiesto. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel contesto scolastico e coinvolge l’uso dei social media.
A Torino, il tribunale civile ha respinto la richiesta dell’ex preside dell’istituto tecnico Sommeiller di corso Duca degli Abruzzi, Giovanni Paciariello, che voleva 58mila euro da un docente che aveva scritto un post da lui sgradito, su Facebook. Nei giorni scorsi, i giudici hanno imposto al.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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