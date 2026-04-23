Torino preside chiede 58mila euro a un professore per un post social sgradito | respinta la richiesta di risarcimento

A Torino, il tribunale civile ha respinto la richiesta dell’ex preside di un istituto tecnico, che aveva chiesto 58mila euro a un docente per un post pubblicato su Facebook considerato sgradito. La richiesta di risarcimento è stata rigettata, e il giudice ha stabilito che non ci sono i presupposti per l’indennizzo richiesto. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel contesto scolastico e coinvolge l’uso dei social media.