Arriva a Lesa Tones Off - Magnificat

A Lesa debutta Tones Off - Magnificat, un nuovo progetto che combina jazz e spiritualità. Questo evento anticipa la stagione 2026 di Tones Teatri Natura e rappresenta una collaborazione tra artisti e musicisti che esplorano temi religiosi attraverso performance musicali. L'iniziativa si svolge in un contesto di attesa per la prossima programmazione culturale della compagnia.

In attesa dell'inizio della stagione 2026 di Tones Teatri Natura, nasce un nuovo progetto che unisce jazz e spiritualità: Tones Off. Appuntamento per domenica 15 marzo alle ore 17, presso la Chiesa di S. Rocco a Solcio di Lesa, per Magnificat: Badrya Razem (voce), Giovanni Falzone (tromba), Roberto Olzer (organo). Magnificat è un concerto-preghiera per la salvezza dei popoli del mondo, per la pace e per la fratellanza delle genti. Il tutto suonato, cantato e parlato in tre lingue: italiano, inglese e il dialetto arabo (Darija), lingua madre della cantante Badrya Razem, italiana di origini algerine.

