Si è svolto sui campi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Volo San Martino di Rio Salso il 17° Memorial "Paolo Trifoni" abbinato alla tappa del campionato nazionale Beretta Excellence. La Società, giunta al 55° anno di attività, ha voluto, anche quest’anno, dedicare la gara a Paolo Trifoni, già vice presidente onorario della società stessa, e ricordarlo con affetto e la gratitudine di sempre, in quanto persona speciale, amico del Tiro a Volo San Martino e della famiglia Pacassoni e ringraziare la moglie Lella e il figlio Patrizio Trifoni attuale vice presidente dell’associazione. La gara individuale ha avuto come sempre una grande partecipazione con diverse rappresentanze anche da fuori regione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tiro a volo. Campioni al memorial "Trifoni». Vincono Luca Bondi e Del Baldo

Notizie correlate

Leggi anche: Tiro a volo, Trap Misto: vincono Jessica Rossi e Daniele Resca, gli highlights

Tiro a segno e tiro a volo: date e criteri di qualificazione per le Finals di Coppa del Mondo a RomaMentre la stagione internazionale è già decollata, con gli Europei a 10m a Yerevan che hanno emesso i primi verdetti, il tiro a segno e il tiro a...

Contenuti e approfondimenti

Tiro a volo. Campioni al memorial Trifoni». Vincono Luca Bondi e Del BaldoSi è svolto sui campi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Volo San Martino di Rio Salso il 17° Memorial ... sport.quotidiano.net

Tiro a volo: 'Gold Cup' Beretta, vincono Al Mudhaf e MiottoBen 429 tiratori provenienti da tutto il mondo hanno preso parte alla 'Gold Cup Carlo Beretta', kermesse del tiro a volo con un montepremi di 90mila euro svoltasi sulle pedane della Asd Trap ... ansa.it