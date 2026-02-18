premio biagio agnes tutti i vincitori

Il Premio Biagio Agnes si è assegnato ieri, perché ha riconosciuto il talento e il lavoro di diversi giornalisti e professionisti dell’informazione. Tra i vincitori spiccano Paolo Bricco del Sole 24 Ore con il Premio Carta Stampata, Giovan Battista Brunori della Rai e Andrea Nicastro del Corriere della Sera, premiati rispettivamente per l’inviato e il giornalismo di approfondimento. Rosalba Castelletti di Repubblica e Leonardo Panetta di Mediaset hanno ottenuto il Premio Corrispondenti, mentre la redazione de La Stampa e il direttore Andrea Malaguti hanno ricevuto il Premio Speciale Libertà di Stampa.

Il Premio Carta Stampata a Paolo Bricco del Sole 24 Ore, il Premio Inviati a Giovan Battista Brunori della Rai e ad Andrea Nicastro del Corriere della Sera; il Premio Corrispondenti a Rosalba Castelletti di Repubblica e a Leonardo Panetta di Mediaset; il Premio Speciale Libertà di Stampa alla redazione La Stampa e al direttore Andrea Malaguti, il Premio per la Televisione a Gerry Scotti e Stefano De Martino. Sono alcuni dei vincitori delle 12 categorie del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione Biagio Agnes, un riconoscimento che celebra i valori del giornalismo, della comunicazione e dell’informazione nel segno del rigore, della passione e della responsabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

