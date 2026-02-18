Premio Biagio Agnes Tutti i vincitori
Il Premio Carta Stampata a Paolo Bricco del Sole 24 Ore, il Premio Inviati a Giovan Battista Brunori della Rai e ad Andrea Nicastro del Corriere della Sera; il Premio Corrispondenti a Rosalba Castelletti di Repubblica e a Leonardo Panetta di Mediaset; il Premio Speciale Libertà di Stampa alla redazione La Stampa e al direttore Andrea Malaguti, il Premio per la Televisione a Gerry Scotti e Stefano De Martino. Sono alcuni dei vincitori delle 12 categorie del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione Biagio Agnes, un riconoscimento che celebra i valori del giornalismo, della comunicazione e dell’informazione nel segno del rigore, della passione e della responsabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
I vincitori del Premio Internazionale "Biagio Agnes". Il Premio Audiovisivo è stato assegnato alla serie evento Sandokan, in parte girata in Calabria. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/02/i-vincitori-del-premio-internazionale-biagio-agnes-eb80b945 facebook