Takaaki Kidani era nato a Kanazawa nel 1960, figlio di una città sul Mar del Giappone famosa per l’artigianato dell’oro e i giardini Kenroku-en, uno dei tre giardini più belli del paese. Aveva studiato economia alla Musashi University di Tokyo, aveva lavorato alla Yamaichi Securities occupandosi degli affari americani, e poi nel 2007 aveva fondato Bushiroad — una compagnia che produceva giochi di carte collezionabili, con franchise come Cardfight!! Vanguard e Weiss Schwarz, distribuiti nei negozi di hobby di tutto il Giappone e progressivamente in tutto il mondo. Non era un uomo del wrestling. Non aveva mai lottato, non aveva mai bookato uno show, non aveva mai gestito uno spogliatoio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #22 – Bushiroad, Gedo e il Diluvio

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