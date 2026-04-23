Terreni agricoli ai giovani under 41 | al via il bando per gli incentivi Ecco come fare

Dal 22 aprile è attivo un nuovo bando promosso da Generazione Terra, gestito dall’Ismea, che offre incentivi per l’accesso ai terreni agricoli rivolti ai giovani sotto i 41 anni. Il bando mira a sostenere l’ingresso nel settore agricolo e promuove l’assegnazione di terreni a chi desidera avviare attività agricole. Le modalità di partecipazione e i requisiti sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente che gestisce l’iniziativa.

È partito il 22 aprile il nuovo bando di Generazione Terra lo strumento gestito da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare) per favorire l’accesso alla terra da parte di giovani imprenditori agricoli (under 41) e accompagnare il ricambio generazionale in agricoltura. Le prime domande, infatti, possono essere presentate dal 22 aprile fino al 19 maggio prossimo. Lo strumento fondiario Generazione Terra si basa sull’istituto del patto di riservato dominio. In sostanza, su segnalazione del giovane imprenditore (e dopo aver verificato i requisiti della domanda) Ismea acquista i terreni e li assegna ai richiedenti. A fronte dell’assegnazione si prevede che il debito sia pagato con un preammortamento di 2 anni e un mutuo della durata massima complessiva di 30 anni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Terreni agricoli ai giovani under 41: al via il bando per gli incentivi. Ecco come fare Notizie correlate Leggi anche: La Regione rafforza il sostegno ai giovani imprenditori agricoli: in arrivo un nuovo bando da 28 milioni di euro Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Terreni agricoli ai giovani under 41: al via il bando per gli incentivi. Ecco come fare; Cosa finanzia Generazione Terra ISMEA 2026 e chi può fare domanda; Agricoltura: aperta misura 'Generazione Terra' di Ismea, 120 milioni a giovani per acquisto terreni; Agricoltura: aperta misura 'Generazione Terra' di Ismea, 120 milioni a giovani per acquisto terreni. Agricoltura: aperta misura 'Generazione Terra' di Ismea, 120 milioni a giovani per acquisto terreniRoma, 22 apr. - (Adnkronos) - Si è aperta oggi alle 12 la misura Generazione Terra di Ismea che, in attuazione degli indirizzi strategici del Masaf, ... iltempo.it Ismea, aperta Generazione Terra, 120 milioni per acquisto terreni da parte dei giovaniParte oggi la misura Generazione Terra di Ismea che, in attuazione degli indirizzi strategici del Masaf, finanzia con 120 milioni di euro l'acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani. (ANSA) ... ansa.it Orti, villini e terreni agricoli. I car valet di Fiumicino, tra abusivismo e auto multate ift.tt/32Vwryl x.com È aperta Generazione Terra 2026, la misura Ismea che mette a disposizione 120 milioni di euro per favorire l’acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani. La domanda deve essere presentata online attraverso la piattaforma disponibile sul sito di Ismea. La f - facebook.com facebook