Teodora Spadaro eletta rsa Compass Uilca

Una nuova Rappresentante Sindacale Aziendale è stata eletta presso l'azienda di Catania, affiliata alla Uilca, il sindacato che rappresenta i lavoratori del settore del Credito e delle Assicurazioni. La nomina riguarda l'organizzazione Uil delle lavoratrici e dei lavoratori e si è svolta recentemente all’interno della sede aziendale. La persona scelta ha ottenuto il supporto dei colleghi durante le votazioni per questa posizione.

È stata eletta la nuova Rappresentante sindacale aziendale alla Compass di Catania per la Uilca, l’organizzazione Uil delle lavoratrici e dei lavoratori del Credito e delle Assicurazioni. Si tratta di Teodora Spadaro, che ha subito manifestato “grande interesse per questo ruolo sindacale con.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Congresso Uilca Abruzzo e Molise, al via l’integrazione: eletta la nuova segreteriaA San Salvo si è svolto il congresso Uilca Abruzzo Molise, la categoria sindacale della Uil che rappresenta i lavoratori del settore credito,... Il caso del pm Spadaro, condannato ma confermato alla procura europeaIl magistrato è stato confermato dal Csm come procuratore europeo delegato nonostante sia stato condannato in primo e secondo grado per aver nascosto...