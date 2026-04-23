Tenement – La conclusione dell’universo horror di Lemire e Sorrentino

Jeff Lemire e Andrea Sorrentino hanno annunciato l’uscita de Il Mito del Frutteto di Ossa, un nuovo capitolo nel loro universo narrativo horror. Questo progetto rappresenta un’estensione delle storie già conosciute, con l’intento di approfondire gli aspetti più inquietanti delle loro creazioni. La pubblicazione è stata accolta con attenzione da parte dei lettori e degli esperti del settore, ansiosi di scoprire come si svilupperanno le nuove narrazioni.

Quando Jeff Lemire e Andrea Sorrentino hanno annunciato l’arrivo de Il Mito del Frutteto di Ossa, il loro universo narrativo horror, c’erano grandi aspettative per questo progetto. Un insieme di storie autoconclusive legate da un fil rouge che componevano un puzzle inquietante da svelare man mano. Dopo un breve preludio uscito per il Free Comic Book Day del 2022, Bao Publishing ha portato in Italia tutte le storie, ovvero Il passaggio, Diecimila piume nere e ora Tenement, purtroppo l’ultimo tassello. Infatti, come dichiarato dagli autori, il progetto è andato a chiudersi con questo volume, dieci numeri di puro terrore che hanno mostrato finalmente la natura del male e risposto a tante domande rimaste in sospeso.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Tenement – La conclusione dell’universo horror di Lemire e Sorrentino Notizie correlate Bao Publishing presenta TENEMENT di Jeff Lemire e Andrea SorrentinoSette inquilini, un palazzo che nasconde inquietanti visioni, una discesa agli inferi per scoprire l’origine del male che cerca di permeare il nostro... Dall’universo Alien a Buenos Aires: Noah Hawley dirigerà il remake dell’horror TerrifiedDopo aver esplorato i confini dello sci-fi con Alien: Pianeta Terra, Noah Hawley ha trovato il suo prossimo lavoro sul grande schermo.