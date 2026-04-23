L’Iran ha deciso di mantenere chiuso lo Stretto e ha sequestrato due imbarcazioni. Secondo le autorità locali, questa decisione deriva dal fatto che gli Stati Uniti non consentono la riapertura del passaggio, ritenendo che il blocco dei porti iraniani rappresenti una violazione di un accordo di tregua. La situazione ha provocato una sospensione delle attività di navigazione nella zona, con conseguenze sulle rotte marittime internazionali.

Nelle acque sempre più tese dello Stretto di Hormuz si consuma un nuovo capitolo dello scontro tra Iran e Stati Uniti, con ricadute dirette sulla sicurezza del traffico marittimo internazionale. Tra versioni divergenti e dichiarazioni contrapposte, il quadro resta incerto ma segnato da una progressiva escalation che coinvolge attori militari, interessi economici e rotte strategiche globali. Secondo quanto annunciato dai Guardiani della Rivoluzione iraniana, due navi mercantili sarebbero state intercettate e poste sotto sequestro mentre attraversavano lo Stretto. Tra queste viene indicata la Msc Francesca, portacontainer battente bandiera...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Teheran lascia lo Stretto chiuso e sequestra due imbarcazioni

ESTRATEGIA TRUMP-XI: El pacto secreto que acorrala a Irán y cambia el mundo

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