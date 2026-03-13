Iran la strategia | Usate piccole imbarcazioni per minare lo Stretto di Hormuz?

L'Iran ha iniziato ieri a posare mine nello Stretto di Hormuz utilizzando piccole imbarcazioni. Questa operazione coinvolge diverse imbarcazioni di dimensioni ridotte che si muovono nell’area dello stretto. Le autorità iraniane hanno riferito che le attività sono state condotte nel rispetto delle procedure stabilite, senza fornire dettagli sulle motivazioni o le tempistiche. La presenza delle mine è stata segnalata da fonti ufficiali.

(Adnkronos) – L'Iran ha iniziato ieri a posare mine nello Stretto di Hormuz ricorrendo all'uso di piccole imbarcazioni. A riferire della nuova strategia messa in atto dalle forze del regime iraniano è il New York Times, citando un funzionario statunitense informato su notizie di intelligence. L'esercito americano – ricorda il quotidiano – ha affermato di. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Hormuz, l'Iran vuole minare lo Stretto. Trump minaccia: "Conseguenze mai viste"Ci saranno conseguenze militari a un livello mai visto prima se Teheran non rimuoverà immediatamente le mine piazzate nello Stretto di Hormuz".

Iran, Teheran vuole minare lo stretto Hormuz e attacca Trump: “Potresti essere tu a scomparire”Mentre i missili e i droni continuano a volare in tutto il Medio Oriente, la questione economica prende ogni giorno maggiore spazio e aumenta le...

