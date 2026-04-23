Il 18 aprile il Palapuglisi ha ospitato la terza edizione di TEDxBattipaglia, che ha registrato il tutto esaurito. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, confermando l’interesse crescente verso questa iniziativa. I biglietti sono stati venduti completamente prima della data dell’evento, senza restanti disponibili. La serata ha visto interventi di vari oratori, tutti legati al tema della manifestazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Il 18 aprile il TEDxBattipaglia è arrivato al Palapuglisi registrando il tutto esaurito per la sua terza edizione. Un risultato che conferma la crescente partecipazione della comunità e l’interesse verso un format capace di unire ispirazione, confronto e intrattenimento. Tema di quest’anno è stato MATCH: non una sfida tra avversari, ma un invito a mettersi in gioco, confrontandosi con se stessi e con le storie degli altri. L’evento è stato ideato e realizzato da un team di 34 giovani del territorio, che negli ultimi mesi hanno lavorato alla selezione degli speaker e alla costruzione dell’intera esperienza. Un progetto sostenuto anche da realtà imprenditoriali locali che hanno scelto di investire nella diffusione della cultura e delle idee.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - TEDxBattipaglia 2026: sold out al Palapuglisi per la terza edizione

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