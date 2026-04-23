TEDxBattipaglia 2026 | sold out al Palapuglisi per la terza edizione
Il 18 aprile il Palapuglisi ha ospitato la terza edizione di TEDxBattipaglia, che ha registrato il tutto esaurito. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, confermando l’interesse crescente verso questa iniziativa. I biglietti sono stati venduti completamente prima della data dell’evento, senza restanti disponibili. La serata ha visto interventi di vari oratori, tutti legati al tema della manifestazione.
Tempo di lettura: 3 minuti Il 18 aprile il TEDxBattipaglia è arrivato al Palapuglisi registrando il tutto esaurito per la sua terza edizione. Un risultato che conferma la crescente partecipazione della comunità e l’interesse verso un format capace di unire ispirazione, confronto e intrattenimento. Tema di quest’anno è stato MATCH: non una sfida tra avversari, ma un invito a mettersi in gioco, confrontandosi con se stessi e con le storie degli altri. L’evento è stato ideato e realizzato da un team di 34 giovani del territorio, che negli ultimi mesi hanno lavorato alla selezione degli speaker e alla costruzione dell’intera esperienza. Un progetto sostenuto anche da realtà imprenditoriali locali che hanno scelto di investire nella diffusione della cultura e delle idee.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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