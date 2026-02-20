TEDxBattipaglia 2026 | il 18 aprile al Palapuglisi il tema è MATCH

Il TEDxBattipaglia 2026 si svolge il 18 aprile al Palapuglisi, dopo aver annullato l’edizione dello scorso anno a causa di restrizioni. Quest’anno, l’evento si concentra sul tema “MATCH”, che invita a riflettere sulla collaborazione e sui legami tra persone di background diversi. Oltre ai discorsi, ci saranno workshop e momenti di confronto diretto. La partecipazione si preannuncia numerosa, attirando giovani e professionisti interessati a scoprire nuove idee e prospettive. L’appuntamento promette di essere un momento di scambio vivo e stimolante.

Il TEDxBattipaglia 2026 torna il 18 aprile al Palapuglisi con la sua terza edizione. Il tema scelto quest'anno è "MATCH", un concetto che supera la semplice idea di competizione e diventa metafora di connessione, dialogo e incontro tra mondi diversi. Il significato di MATCH. In un'epoca frammentata e iper-digitale, fare MATCH significa riscoprire l'incastro perfetto tra relazioni umane, lavoro, società e sogni. L'edizione 2026 si concentrerà proprio su questo: la sintonia tra visioni differenti e il dialogo necessario tra generazioni. Il Palapuglisi si trasformerà in un'arena di spettacolo e riflessione, con speech e momenti di interazione capaci di rendere l'esperienza immersiva e dinamica.