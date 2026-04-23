Teatro della Società Losi | Collaudato alle calende greche Gattinoni si prenda le sue responsabilità

A cinque mesi dall'inaugurazione ufficiale, il Teatro della Società non ha ancora ottenuto il certificato definitivo di collaudo, secondo quanto riportato dalla stampa locale. La situazione ha suscitato critiche e richieste di responsabilità, con alcune figure pubbliche che hanno commentato sull'inefficacia del processo di verifica. La mancanza di questo documento prolungato solleva preoccupazioni sulla regolarità delle operazioni e sulla sicurezza del teatro.

Leggo dalla stampa locale odierna che il Teatro della Società, a ormai cinque mesi di distanza dalla sua inaugurazione eseguita in pompa magna, non è ancora dotato del certificato definitivo di collaudo.È vero che la legge permette l'emanazione di collaudi parziali, ma nel nostro caso — a fronte.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Il calcio italiano è in mediocrità strutturale, e nessuno che si prenda mezza responsabilità (Marca)“Che una nazionale quattro volte campione del mondo non si sia qualificata per gli ultimi tre Mondiali è uno dei più grandi scandali sportivi nella... Anche Santanchè si è dimessa, ora Meloni vada in Parlamento per assumersi le sue responsabilitàSantanchè si è dimessa, ora tocca a Giorgia Meloni fare un passaggio in Parlamento per assumersi le sue responsabilità. Contenuti di approfondimento Si parla di: Teatro della Società, Losi: Collaudato alle calende greche. Gattinoni si prenda le sue responsabilità. Riapre dopo 8 anni il Teatro della Società di LeccoLecco, 13 novembre 2025 – Riapre dopo un restauro di otto anni il Teatro della Società di Lecco. Un importante intervento di riqualificazione e di manutenzione straordinaria che restituisce alla città ... ilgiorno.it Tolte le coperture. Si svela la facciata del Teatro della SocietàSilenzio in sala, si alzi il sipario. In attesa che si spengano le luci in platea e in galleria e che si alzi il sipario del palcoscenico all’interno del rinnovato Teatro della Società di Lecco, che ... ilgiorno.it