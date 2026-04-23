Teatro Comunale tre cantieri più uno ma il sipario si alza il 14 febbraio 2027

Il Teatro Comunale di Bologna ha annunciato che la riapertura è prevista per il 14 febbraio 2027, data simbolica di San Valentino. Attualmente sono in corso quattro cantieri che interessano l’edificio, anche se i lavori non sono ancora terminati. La data di riapertura è stata confermata nonostante lo stato di avanzamento dei lavori.

Il Teatro Comunale di Bologna riaprirà il 14 febbraio 2027. Nonostante i cantieri ancora in piena attività, la data è confermata e resta quella simbolica di San Valentino. A ribadirlo, durante un sopralluogo tra ponteggi e restauri, sono stati il sindaco Matteo Lepore e la sovrintendente.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Gambettola, al teatro comunale si alza il sipario sulla rassegna dedicata ai più piccoli con "Storie di Kirikù"Al teatro comunale di Gambettola, sabato 7 febbraio, si apre il sipario sulla sezione "Famiglie a teatro" che, sotto la direzione artistica del... Teatro, si alza il sipario. Spettacoli tra prosa musical e riflessionedi Maurizio Costanzo La primavera si apre con un ricco calendario di appuntamenti tra prosa e musical. Altri aggiornamenti Il Comunale naviga verso casa: ’Cantiere Itaca’ per un nuovo teatroSovrintendente Elisabetta Riva, il Teatro Comunale di Bologna sta attraversando un viaggio di ritorno verso casa, un po’ come Ulisse. Come nasce il progetto Cantiere Itaca? Dall’idea che il ritorno ... ilrestodelcarlino.it Campagna di raccolta fondi per il Teatro Comunale di BolognaIn attesa della riapertura, prevista per il 14 febbraio del 2027 con un grande evento, il Teatro Comunale di Bologna vara Cantiere Itaca, un progetto che unisce restauro architettonico, rinnovamento ... ansa.it