Taurianova addio di Cordopatri | basta logiche di potere e tradimenti

Annamaria Cordopatri ha deciso di ritirarsi dalla corsa alle elezioni comunali di Taurianova, previste per il 22 aprile 2026. La sua scelta è stata comunicata recentemente, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti intenzioni di partecipare alla competizione elettorale. La decisione arriva in un momento di tensioni politiche nella città, dove si sono verificati episodi di tradimento e scontri tra diverse fazioni.

? Cosa sapere Annamaria Cordopatri annuncia il ritiro dalla corsa alle comunali di Taurianova il 22 aprile 2026.. Il passo indietro avviene per il disimpegno di candidati nelle frazioni di Amato, San Martino e Pegara.. Annamaria Cordopatri ha annunciato il ritiro dalla corsa alle elezioni comunali di Taurianova il 22 aprile 2026, comunicando tramite una lettera aperta l’impossibilità di proseguire un progetto che si scontrava con logiche di potere preesistenti. La decisione della candidata, che aveva proposto anche la rinuncia allo stipendio da primo cittadino per dare un segnale di rigore morale alla comunità, nasce da una profonda delusione verso chi aveva promesso collaborazione per costruire un fronte comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taurianova, addio di Cordopatri: basta logiche di potere e tradimenti Notizie correlate "Città ostaggio delle logiche di potere del Pd"di Daniele Rosi La notizia del rimpasto di giunta non ha certo ritardato la polemica in consiglio comunale. "La Pasqua come rottura delle logiche di potere e invito alla rinascita interiore", il messaggio di AccollaNel tempo liturgico più significativo per la comunità cristiana, il messaggio pasquale si intreccia con le inquietudini del presente e con il bisogno...