Reggio-Ciano | il caso arriva in Regione

La linea ferroviaria Reggio-Ciano continua a fare i conti con problemi persistenti. Treni in ritardo o cancellati, autobus sostitutivi che non chiariscono bene orari e fermate. Le segnalazioni dei pendolari si susseguono, ma ancora nessuna soluzione concreta. La situazione resta critica e crea disagi quotidiani a chi si sposta tra le due città.

Disservizi cronici sulla linea ferroviaria Reggio-Ciano: treni in ritardo o soppressi; autobus sostitutivi poco chiari su tempi e fermate; informazioni in tempo reale carenti. Di fronte a una situazione che si trascina da mesi, i sindaci della Val d’Enza insieme a Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità di Reggio, hanno convocato Trenitalia Tper per chiedere risposte e soluzioni concrete a tutela di pendolari e studenti. A rafforzare la richiesta anche il Comitato mobilità sostenibile e il consigliere regionale Tommaso Fiazza (Lega), che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta alla giunta regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alberto Sgarbi e Valterio Ferrari del Comitato Mobilità Sostenibile Reggio-Ciano hanno consegnato un dossier a Matteo Salvini durante un evento a Vetto.

Dopo la chiusura di Cerelia, il caso viene ora portato all’attenzione della Regione, con la richiesta di riapertura alla cittadinanza.

