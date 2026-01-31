Reggio-Ciano | il caso arriva in Regione
La linea ferroviaria Reggio-Ciano continua a fare i conti con problemi persistenti. Treni in ritardo o cancellati, autobus sostitutivi che non chiariscono bene orari e fermate. Le segnalazioni dei pendolari si susseguono, ma ancora nessuna soluzione concreta. La situazione resta critica e crea disagi quotidiani a chi si sposta tra le due città.
Disservizi cronici sulla linea ferroviaria Reggio-Ciano: treni in ritardo o soppressi; autobus sostitutivi poco chiari su tempi e fermate; informazioni in tempo reale carenti. Di fronte a una situazione che si trascina da mesi, i sindaci della Val d’Enza insieme a Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità di Reggio, hanno convocato Trenitalia Tper per chiedere risposte e soluzioni concrete a tutela di pendolari e studenti. A rafforzare la richiesta anche il Comitato mobilità sostenibile e il consigliere regionale Tommaso Fiazza (Lega), che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta alla giunta regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Reggio Ciano Linea
Reggio-Ciano: il dossier va a Salvini
Alberto Sgarbi e Valterio Ferrari del Comitato Mobilità Sostenibile Reggio-Ciano hanno consegnato un dossier a Matteo Salvini durante un evento a Vetto.
Chiusa la fonte Cerelia, il caso arriva in Regione: “Riaprire alla cittadinanza”
Dopo la chiusura di Cerelia, il caso viene ora portato all’attenzione della Regione, con la richiesta di riapertura alla cittadinanza.
Ultime notizie su Reggio Ciano Linea
Argomenti discussi: Reggio-Ciano: il caso arriva in Regione; Disagi sulla linea Reggio-Ciano: da febbraio cambiano orario alcuni treni del mattino; Modifiche agli orari sulla linea ferroviaria Reggio-Ciano; Ritardi sempre più corposi sulla linea ferroviaria Reggio – Ciano. VIDEO.
Reggio-Ciano: il caso arriva in RegioneIl consigliere della Lega Tommaso Fiazza ha presentato un’interrogazione alla giunta. Nel frattempo cambiano gli orari alcuni treni ... msn.com
Caos sulla Reggio-Ciano: Pazienza finitaLe lamentele di pendolari e genitori dopo i continui ritardi e le cancellazioni dei treni. Monti: Impossibile programmare gli spostamenti ... msn.com
Resto del Carlino Reggio del 30.01.2026. "Caos sulla Reggio-Ciano: Pazienza finita". - facebook.com facebook
Carabiniere presso la tenenza interna di #Bologna, #DomenicoBondi "Fioravante" dopo l' #8settembre 1943 militò nella 26a brg. Garibaldi della div."Reggio Emilia". Catturato dai tedeschi il #12gennaio 1945, venne fucilato a Ciano d'Enza ( #RE) il #26gennai x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.