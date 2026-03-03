Supplenze docenti 2026 interpelli con scadenza 4 e 5 marzo

Per le supplenze dei docenti per l'anno scolastico 202526, sono stati annunciati gli interpelli con scadenza il 4 e il 5 marzo. La procedura seguirà quanto stabilito dall'OM n. 882024 e verrà attivata solo quando le graduatorie saranno esaurite, cioè quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.