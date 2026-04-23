Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 23 aprile

Nessun giocatore ha centrato il '6' o il '5+1' nel concorso del Superenalotto di oggi, 23 aprile 2026. Sono stati comunque registrati sette premi per il livello '5', ognuno dei quali assegna 26.000 euro. I numeri estratti non sono stati comunicati, ma si sa che nessuna schedina ha superato la soglia più alta di vincita. La lotteria torna quindi a registrare un'estrazione senza grandi vincite.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, 23 aprile 2026. Centrati invece sette '5' che vincono ciascuno 26.361,88 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 154,3 milioni di euro. Si torna a giocare domani, venerdì 24 aprile, per il penultimo appuntamento settimanale. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 24/03/2026

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