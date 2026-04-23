Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 23 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Nell'estrazione di oggi, giovedì 23 aprile 2026, sono stati estratti i numeri del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. Le operazioni si sono concluse prima delle 19:30, orario limite per la partecipazione. Nella precedente estrazione, avvenuta martedì 21 aprile, nessuna combinazione ha raggiunto i premi più elevati, come il 6 o il 5+.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 21 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (109) 67 (82) 66 (70) 10 (61) 16 (51) Cagliari: 41 (87) 26 (81) 52 (61) 63 (53) 12 (45) Firenze: 47 (99) 33 (70) 78 (58) 28 (57) 67 (55) Genova: 66 (69) 6 (59) 49 (57) 25 (45) 3 (43) Milano: 77 (66) 61 (60) 88 (50) 15 (48) 74 (46) Napoli: 40 (94) 1 (73) 36 (65) 8 (48) 73 (47) Palermo: 45 (88) 90 (64) 36 (54) 6 (53) 30 (52) Roma: 17...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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