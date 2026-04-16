SuperEnalotto estrazione di oggi giovedì 16 aprile | numeri vincenti jackpot e quote

Oggi, giovedì 16 aprile 2026, si tiene l’estrazione del SuperEnalotto. Si tratta di una delle estrazioni più attese dell’anno, con un jackpot che raggiunge il record mondiale. I numeri vincenti saranno annunciati poco dopo, insieme alle quote relative alle vincite e all’eventuale possibilità di portare a casa il montepremi. Tutti gli scommettitori sono pronti per verificare i propri numeri e scoprire se avranno successo.

Grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 16 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 61, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 150 milioni di euro per la sola sestina vincente. Qui su LivornoToday i numeri vincenti e le quote in.🔗 Leggi su Livornotoday.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 06/12/2025

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