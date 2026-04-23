Superenalotto 6 da oltre 154 milioni | la notizia è appena arrivata

Nessun giocatore ha centrato il 6 né il 5+1 nell'estrazione di oggi del SuperEnalotto, che si è conclusa senza vincitori con i premi più alti. La cifra in palio per la prossima estrazione è di oltre 154 milioni di euro, dopo che nessuno ha indovinato tutti i numeri estratti. La lotteria continua senza vincitori di massimo livello, e il montepremi rimane invariato per l’appuntamento successivo.

Nessun vincitore con il “6” né con il “5+1” al SuperEnalotto nell’estrazione di oggi, 23 aprile 2026. Il jackpot continua dunque a crescere, alimentando l’attesa dei giocatori in tutta Italia. Nonostante l’assenza del colpo grosso, la fortuna ha comunque fatto tappa con sette vincite di rilievo: sono infatti sette i fortunati che hanno centrato il “5”, portando a casa ciascuno 26.361,88 euro. Il montepremi principale sale così a una cifra imponente: il jackpot raggiunge quota 154,3 milioni di euro, uno dei più alti degli ultimi mesi. La prossima occasione per tentare la fortuna sarà il concorso di venerdì 24 aprile. Per quanto riguarda la combinazione vincente, i numeri estratti sono: 18, 24, 28, 35, 56, 58, con numero Jolly 72 e numero SuperStar 57.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 23 aprile 2026: numeri vincenti e quote di oggi in diretta - facebook.com facebook