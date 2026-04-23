Super Mario Galaxy il creatore Shigeru Miyamoto sulla qualità del film | Stupito dalla freddezza dei critici

Da movieplayer.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il creatore di Super Mario Galaxy ha espresso sorpresa per le recensioni fredde ricevute dal nuovo film dedicato all’idraulico. In un’intervista, ha commentato l’accoglienza contrastante da parte della critica, sottolineando di essere rimasto colpito dal tono glaciale di alcuni giudizi. La pellicola, basata sul celebre personaggio dei videogiochi, ha suscitato reazioni diverse tra pubblico e addetti ai lavori, portando il suo ideatore a commentare pubblicamente l’andamento delle reazioni.

Il leggendario creatore della Nintendo ha commentato l'accoglienza discordante riservata al nuovo film dedicato all'idraulico baffuto. Se il pubblico acclama l'avventura spaziale, la stampa specializzata ha alzato un muro che ha lasciato lo stesso Miyamoto piuttosto perplesso e divertito. The Super Mario Galaxy Movie ha acceso una miccia che divide nettamente chi guarda il film per divertirsi da chi lo analizza con il microscopio. Mentre il sequel spaziale si prepara al debutto nel mercato giapponese, Shigeru Miyamoto ha deciso di dire la sua su questo strano cortocircuito comunicativo. I numeri parlano chiaro: su Rotten Tomatoes la differenza tra critica e pubblico è evidente, con gli spettatori che premiano la pellicola con un generoso 89% a fronte di un misero 43% concesso dai recensori professionisti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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