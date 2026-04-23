Undici giorni dopo essere stato licenziato, un uomo si è tolto la vita. La famiglia ha ricevuto un risarcimento di 15 mensilità da parte del tribunale, che ha riconosciuto la illegittimità del licenziamento. La richiesta di risarcimento è stata accolta in seguito a una causa legale intentata dai familiari dell’uomo. La sentenza stabilisce l’obbligo di pagamento a favore della famiglia, senza ulteriori dettagli sul procedimento.

Il licenziamento e il suicidio di Paolo Michielotto Il risarcimento per la famiglia di Paolo Michielotto Il commento di Cgil e Filcams Il licenziamento e il suicidio di Paolo Michielotto Il caso risale al 2024. Paolo Michielotto, impiegato come addetto alle vendite nel magazzino Metro di Marghera, è stato accusato di avere favorito illegalmente alcuni clienti dell’azienda, permettendo loro di aggirare i costi di spedizione della merce previsti al di sotto di una determinata cifra. Come scritto dal giudice e riportato da La Stampa, “gli era stato contestato di aver inserito in 14 ordini inviati dal 10 al 29 maggio 2024 un prodotto sospeso e...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Suicidio di Paolo Michielotto 11 giorni dopo licenziamento "illegittimo", famiglia risarcita con 15 mensilità

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