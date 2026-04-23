Sudan Unhcr | oltre 11 milioni le persone costrette a fuggire

Secondo l’Unhcr, nel Sudan più di 11 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa della guerra. Molti rifugiati cercano protezione in Libia, un paese anch’esso segnato da violenze e instabilità. La situazione ha portato a un aumento significativo degli spostamenti forzati nella regione, coinvolgendo un numero elevato di individui in fuga dai conflitti.

La guerra in Sudan. Oltre 11 milioni le persone costrette a fuggire, molte si riparano in Libia: paese, anche questo, attraversato dalle violenze. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sudan, Unhcr: oltre 11 milioni le persone costrette a fuggire Sudan, Unhcr: oltre 11 milioni le persone costrette a fuggire Notizie correlate L’Iran sa dove si trovano le calciatrici rifugiate in Australia: costrette a fuggire in segretoUna delle iraniane accolte dall'Australia avrebbe rivelato per errore al regime dove si trovano le calciatrici rifugiate: l'Iran li accusa di aver... Inferno in Italia, terribile incendio distrugge tutto. Famiglie costrette a fuggireIl buio della sera è stato improvvisamente squarciato da un bagliore arancione che ha trasformato il profilo silenzioso della via principale in uno...