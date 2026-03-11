L'Iran sa dove si trovano le calciatrici rifugiate in Australia | costrette a fuggire in segreto

In Australia, alcune calciatrici iraniane rifugiate sono state costrette a lasciare il loro paese e ad arrivare in clandestinità. Una di loro, durante un’intervista, ha accidentalmente fornito al regime iraniano informazioni sulla loro posizione. La fuga è avvenuta in modo segreto, senza comunicazioni ufficiali o pubbliche, e il regime conosce ora il luogo in cui si trovano.