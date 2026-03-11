L'Iran sa dove si trovano le calciatrici rifugiate in Australia | costrette a fuggire in segreto
In Australia, alcune calciatrici iraniane rifugiate sono state costrette a lasciare il loro paese e ad arrivare in clandestinità. Una di loro, durante un’intervista, ha accidentalmente fornito al regime iraniano informazioni sulla loro posizione. La fuga è avvenuta in modo segreto, senza comunicazioni ufficiali o pubbliche, e il regime conosce ora il luogo in cui si trovano.
Una delle iraniane accolte dall'Australia avrebbe rivelato per errore al regime dove si trovano le calciatrici rifugiate: l'Iran li accusa di aver "preso in ostaggio le nostre atlete". 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’Iran richiama le calciatrici che hanno protestato in Australia: “Agito in stato di squilibrio emotivo”L'Iran richiama le calciatrici della nazionale femminile che avevano protestato in Australia durante la Coppa d'Asia.
L’Iran richiama le calciatrici che hanno ottenuto asilo in Australia: «Squilibrio emotivo causato da Usa e Israele, possono tornare in sicurezza»L’Iran ha chiesto il rientro in patria delle calciatrici che avevano sfidato il regime chiedendo e ottenendo asilo politico in Australia, dove si...
