Dopo mesi di silenzio che avevano alimentato dubbi e aspettative, Studio Ghibli torna al centro della scena con un nuovo progetto che segna un passo interessante nella sua evoluzione creativa. Il titolo è “ La notte nella Valle delle Streghe ”, un cortometraggio originale che punta su atmosfera e suggestione, mantenendo intatto il fascino che da sempre caratterizza lo studio. L’annuncio ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati, dimostrando come il marchio Ghibli continui ad avere un peso enorme anche senza grandi campagne promozionali. Non si tratta solo di nostalgia, ma di una fiducia costruita nel tempo grazie a uno stile riconoscibile e a una qualità costante.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Studio Ghibli sorprende ancora: arriva il corto “La notte nella Valle delle Streghe”

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