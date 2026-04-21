Lo Studio Ghibli ha annunciato un nuovo cortometraggio intitolato “Night in the Valley of Witches”, uno spin-off di “Erwing e la strega”. Si tratta di un progetto inedito che rappresenta una novità importante nel panorama dell’animazione giapponese. La produzione sarà distribuita prossimamente, anche se non sono ancora stati comunicati dettagli sulla data di uscita o sui contenuti specifici del corto.

Il leggendario Studio Ghibli si prepara a incantare nuovamente il pubblico con un progetto inedito che segna una tappa storica per l’animazione giapponese. È stato ufficialmente confermato il debutto di “ Night in the Valley of Witches ” (Majo no Tani no Yoru), un nuovo cortometraggio animato originale che verrà proiettato in esclusiva a partire dall’8 luglio 2026. A differenza delle grandi produzioni internazionali come il pluripremiato Il ragazzo e l’airone, questa pellicola nasce con una missione specifica: è il primo corto originale creato appositamente per il Ghibli Park, situato a Nagakute, in Giappone. Le proiezioni avranno luogo presso il Cinema Orion, situato all’interno del “ Ghibli’s Grand Warehouse “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Studio Ghibli annuncia il corto spin-off di Erwing e la strega, “Night in the Valley of Witches”

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