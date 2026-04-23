Stretto di Messina Recchi si sfila | cambio al vertice mentre il progetto torna sotto pressione

Giuseppe Recchi ha deciso di lasciare la guida della società coinvolta nel progetto sullo Stretto di Messina, comunicandolo al ministro delle Infrastrutture. La sua nomina era avvenuta a giugno del 2023. La decisione di recedere dall’incarico avviene in un momento di crescente pressione sul progetto. La società ha comunque mantenuto il suo ruolo e la direzione del progetto è ora in fase di aggiornamento.

Il passo indietro arriva in un momento tutt’altro che marginale. Giuseppe Recchi ha comunicato al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini la decisione di non proseguire alla guida della società “Stretto di Messina”, chiudendo così un incarico affidato a giugno del 2023.La scelta è stata.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Milan, errore folle di Leao: si sfila i parastinchi pensando al cambioUn malinteso tecnico ha travolto il portatore della maglia numero 10 del Milan durante l’incontro di sabato contro l’Udinese, provocando un momento... Leggi anche: Le faglie sotto il ponte sullo Stretto di Messina sono più complicate di quanto si pensava Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ponte sullo Stretto di Messina, il presidente Recchi dice no al bis; Stretto di Messina, Recchi si sfila: cambio al vertice mentre il progetto torna sotto pressione; Ponte Stretto, Recchi rinuncia alla presidenza. Il 27 aprile nuovo Cda - Geagency; Ponte sullo Stretto, Giuseppe Recchi lascia la presidenza. Ponte sullo Stretto di Messina, il presidente Recchi dice no al bisIl manager invia una lettera al ministero delle Infrastrutture per dirsi non disponibile alla conferma, in occasione dell’assemblea del 27 aprile che ... repubblica.it Ponte sullo Stretto, Recchi lascia la presidenzaGiuseppe Recchi saluta il ponte sullo Stretto di Messina. Come riporta Repubblica il 30 marzo il manager, in passato già al vertice di Eni e Telecom Italia, ha scritto una lettera indirizzata al min ... corrieredellacalabria.it Le meraviglie dello Stretto di Messina, laboratorio tra costa e abissi per la biodiversità Documentario e dibattiti sulla biodiversità. Istituzioni, ricercatori e studenti uniti per valorizzare e tutelare un ecosistema unico, tra ricerca scientifica e sviluppo sostenibile Le - facebook.com facebook