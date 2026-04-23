Storia di una donna libera | a Molassana in scena la vita di Teresa Mattei

Da genovatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile alle 17 presso l’Auditorium Municipale di Molassana si terrà lo spettacolo “Storia di una donna libera: Teresa Mattei”. La rappresentazione, realizzata dal Teatro dell’Ortica, si concentra sulla vita e l’attività della figura di Teresa Mattei. L’ingresso è gratuito e l’evento si inserisce nel programma culturale della zona.

Venerdì 24 aprile, alle ore 17, l’Auditorium Municipale di Molassana ospiterà, con ingresso libero, lo spettacolo “Storia di una donna libera: Teresa Mattei”, una produzione firmata dal Teatro dell’Ortica e dedicata alla figura di Teresa Mattei. L’evento, inserito nel programma delle celebrazioni.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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