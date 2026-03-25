Gino Paoli, noto cantautore italiano, è deceduto all’età di 91 anni nella sua abitazione nella città ligure. Originario di Monfalcone e residente a Genova, Paoli è stato protagonista di una lunga carriera musicale e di una storia personale ricca di relazioni sentimentali importanti, tra cui una dichiarazione pubblica sulla durata di un suo amore. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai familiari.

*** Aggiornamento del 250326 *** È morto Gino Paoli; il cantautore originario di Monfalcone, ma genovese d’adozione, è scomparso all’età di 91 anni nella sua casa nella città ligure, come comunicato dai familiari. Solo qualche mese fa, a novembre, era scomparsa Ornella Vanoni, che di Paoli è stata una grande partner nel lavoro, ma anche per un tratto di vita. L’autore di La gatta e Il cielo in una stanza nel 2017 era stato operto per aneurisma all’aorta addominale. Nutrito il cordoglio del mondo della musica e dello spettacolo, da Vasco Rossi a Elisa, passando per Beppe Grillo e Maria Chiara Giannetta. Breve, ma molto toccante, il ricordo della figlia Amanda Sandrelli. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Gino Paoli e quella lunga storia di amori: “Se amo una donna, è per tutta la vita”

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