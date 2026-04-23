Stop arresti cardiaci giovani | il piano genetico che salva le famiglie

Il Policlinico San Matteo di Pavia ha annunciato l'avvio del progetto GenetiCA, rivolto a persone sotto i 50 anni in Lombardia. L'obiettivo è identificare eventuali rischi genetici legati agli arresti cardiaci improvvisi, coinvolgendo le famiglie dei pazienti. La campagna mira a raccogliere dati genetici e a promuovere studi specifici per prevenire eventi cardiaci improvvisi in questa fascia di età.

? Cosa sapere Il Policlinico San Matteo di Pavia avvia il progetto GenetiCA per gli under 50 lombardi.. L'analisi di 174 geni mira a proteggere 150 famiglie ogni anno da rischi ereditari.. Il Policlinico San Matteo di Pavia avvia GenetiCA, un progetto di ricerca unico al mondo che punta a identificare le cause genetiche degli arresti cardiaci negli under 50 in Lombardia per proteggere circa 150 famiglie ogni anno. Mentre la città di Pavia si sveglia sotto il cielo di questo giovedì 23 aprile 2026, nei corridoi della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo si sta delineando una nuova frontiera della medicina preventiva. L’obiettivo è colpire duramente un nemico silenzioso che colpisce i più giovani: l’arresto cardiaco extraospedaliero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop arresti cardiaci giovani: il piano genetico che salva le famiglie Notizie correlate Due arresti cardiaci, bambino di 3 anni muore in ospedaleUn bimbo di tre anni è morto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo un malore accusato tra le... Arezzo, miracolo del 118: tre arresti cardiaci evitati con successoTre uomini sono tornati alla vita grazie a una catena di interventi tempestivi che ha coinvolto la rete sanitaria e il volontariato della provincia...