Sport in tv oggi giovedì 23 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 23 aprile, sono in programma numerosi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. Tra gli appuntamenti principali ci sono le partite di tennis dei tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid, la corsa del Tour of the Alps nel ciclismo e la prima gara della finale dei playoff nel basket femminile. Gli appassionati possono seguire le competizioni su diversi canali e piattaforme digitali.

Oggi, giovedì 23 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid, il ciclismo con il Tour of the Alps, il basket femminile con gara-1 della finale play-off, e tanto altro ancora. Ci sarà una sola italiana in campo quest’oggi nel secondo turno del WTA 1000 di Madrid: nel terzo match dalle 11.00 sarà la volta di Jasmine Paolini, numero 8 del seeding, impegnata contro la tedesca Laura Siegemund. Non ci saranno italiani in campo in singolare, invece, nell’ATP Masters 1000 iberico. Potrebbe chiudersi questa sera la finale play-off della Serie A1 di basket femminile: Venezia, dopo ave vinto gara-1 in casa di Schio, ospiterà le scledensi per portare il tricolore in Laguna.🔗 Leggi su Oasport.it

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