Splendida Cornice | Ute Lemper Diego Abatantuono e Giorgio Locatelli tra gli ospiti

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Splendida Cornice, il varietà condotto da Geppi Cucciari. Tra gli ospiti figurano Ute Lemper, cantante e attrice, Diego Abatantuono, attore e comico, e Giorgio Locatelli, chef noto anche all’estero. La trasmissione combina elementi di satira, intrattenimento e cultura, offrendo un appuntamento con diversi ambiti artistici e professionali.

Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 23 aprile, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il varietà della prima serata di Rai 3, che unisce satira, intrattenimento e cultura. Anticipazioni e ospiti del 23 aprile 2026. Tra gli ospiti della puntata, l’icona internazionale del teatro musicale Ute Lemper, protagonista di una speciale esibizione su Blowin’ in the Wind con il musicista Vana Gierig al piano, Diego Abatantuono e lo chef stellato Giorgio Locatelli. A seguire, presente anche la cantante Mietta, al centro di un originale momento musicale insieme alla padrona di casa su Vattene amore; l’ex calciatore Fulvio Collovati; e, alla Lampada di Splendida Cornice, Walter Contipelli “Wally”, fondatore del collettivo artistico Orticanoodles.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Splendida Cornice: Ute Lemper, Diego Abatantuono e Giorgio Locatelli tra gli ospiti Notizie correlate Splendida Cornice, Ambra Angiolini e Fabrizio Gifuni tra gli ospitiGeppi Cucciari torna questa sera, 19 febbraio, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura del giovedì sera di Rai 3. Splendida Cornice: Patty Pravo, Elio e Pif tra gli ospitiGeppi Cucciari torna questa sera, giovedì 2 aprile, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che unisce... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ute Lemper a Splendida cornice; Splendida Cornice, gli ospiti di giovedì 23 aprile. Ute Lemper a Splendida cornice stasera su Rai 3Giovedì 23 aprile in prima serata su Rai 3, Geppi Cucciari conduce una nuova puntata di Splendida cornice, ricca di incontri, racconti e sorprese. corrierenazionale.it Splendida Cornice, gli ospiti di giovedì 23 aprileQuali saranno gli ospiti della puntata di Splendida Cornice di questa sera in tv su Rai 3, chi ci sarà da Geppi Cucciari ... dituttounpop.it Chef Locatelli stasera è ospite di Splendida Cornice su Rai 3. Scopriamo tutto sul suo ristorante alla National Gallery di Londra: il menù e il costo - facebook.com facebook