. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 23 aprile 2026. Anticipazioni e ospiti. Tra gli ospiti della puntata del programma di Rai Cultura, l’icona internazionale del teatro musicale Ute Lemper, protagonista di una speciale esibizione su “Blowing in the wind” con il musicista Vana Gierig al piano, l’attore italiano Diego Abatantuono e lo chef stellato Giorgio Locatelli.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 23 aprile 2026

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