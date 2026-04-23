Spionaggio digitale | oltre 100 Stati pronti a hackerare i nostri device

Secondo l'NCSC, più di cento governi possiedono strumenti tecnologici capaci di infiltrarsi in smartphone e computer. Questa capacità di spionaggio digitale riguarda numerosi paesi e mette in discussione la sicurezza dei dispositivi personali e delle reti private. Le informazioni sono state divulgate in un rapporto che evidenzia l’ampiezza delle attività di sorveglianza condotte a livello internazionale. Nessuna delle nazioni coinvolte è stata identificata pubblicamente.

? Cosa sapere Oltre 100 governi dispongono di software per violare smartphone e computer, secondo l'NCSC.. L'aumento rispetto agli 80 Paesi del 2023 facilita lo spionaggio tramite agenzie straniere.. Oltre 100 governi dispongono oggi di capacità tecnologiche per violare smartphone e computer tramite software spia, secondo i dati comunicati dall’NCSC durante la conferenza CYBERUK. La divisione britannica dedicata alla sicurezza informatica ha rivelato un incremento significativo delle nazioni dotate di tali strumenti rispetto ai circa 80 Paesi stimati nel corso del 2023. Il mercato dei toolkit digitali è dominato da soluzioni private progettate per colpire le piattaforme più diffuse tra gli utenti comuni, come iOS, Android, Windows e macOS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spionaggio digitale: oltre 100 Stati pronti a hackerare i nostri device Notizie correlate Leggi anche: Oltre le 100.000 presenze: la rete digitale unisce Scuola digitale, Valditara: “Verso un device ogni due studenti”. Investiti 2,1 miliardiIl ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara rivendica un’accelerazione sul fronte della digitalizzazione delle scuole italiane.