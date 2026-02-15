Scuola digitale Valditara | Verso un device ogni due studenti Investiti 2,1 miliardi
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia che, grazie a un investimento di 2,1 miliardi di euro, entro breve tempo ci sarà un dispositivo digitale ogni due studenti nelle scuole italiane. La cifra è destinata a migliorare l'accesso alla tecnologia e a rendere le aule più moderne. Il ministro sottolinea che questa mossa mira a ridurre il divario digitale tra le diverse scuole del Paese.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara rivendica un’accelerazione sul fronte della digitalizzazione delle scuole italiane. Intervenendo a Roma al convegno “Libro, carta e penna. Il valore della lettura e della scrittura su carta nell’era dell’IA”, il ministro ha illustrato numeri e obiettivi degli investimenti in corso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Ok definitivo al ddl Semplificazioni, iscrizioni semplificate e controllo digitale della frequenza. Valditara: “Un ulteriore passo verso una scuola più semplice e vicina alle famiglie e agli studenti”
Valditara: “I social stimolano bullismo e aggressività in tutto il mondo”. Investiti 2 miliardi nella digitalizzazione, ma vietato il cellulare a scuola
