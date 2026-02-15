Scuola digitale Valditara | Verso un device ogni due studenti Investiti 2,1 miliardi

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia che, grazie a un investimento di 2,1 miliardi di euro, entro breve tempo ci sarà un dispositivo digitale ogni due studenti nelle scuole italiane. La cifra è destinata a migliorare l'accesso alla tecnologia e a rendere le aule più moderne. Il ministro sottolinea che questa mossa mira a ridurre il divario digitale tra le diverse scuole del Paese.