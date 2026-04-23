Spider-Man | Brand New Day Sadie Sink è davvero Jean Grey? Il leak divide il web | foto reale o AI?

Un'immagine trapelata online mostrerebbe Sadie Sink nei panni di Jean Grey accanto a un personaggio noto come Punisher. La foto, diffusa sui social, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati, che si dividono tra chi crede si tratti di una vera immagine e chi pensa sia stata generata tramite intelligenza artificiale. Finora, né i rappresentanti ufficiali né gli autori coinvolti hanno confermato l'autenticità del leak.

Un leak trapelato nel web svelerebbe la prima immagine della Jean Grey di Sadie Sink a fianco di Punisher, ma i fan si dividono sulla veridicità dell'immagine. Si torna a parlare del personaggio di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day grazie a una nuovo foto leak finita in rete che ne svelebbe il look, confermando inoltre la teoria ricorrente per cui si tratti di una giovane Jean Grey. Ma i fan sono perplessi dalla qualità della foto, molto degradata, e dalla possibilità che si tratti non di uno scatto reale bensì di un'immagine manipolata in AI per confondere le acque intorno all'atteso cinecomic, in uscita nei cinema italiani il 29 luglio.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink è davvero Jean Grey? Il leak divide il web: foto reale o AI? Notizie correlate Spider-Man: Brand New Day, il trailer rimuove la battuta che Sadie Sink pronunciava nel leakUna frase pronunciata dal personaggio di Sadie Sink nel leak del trailer diffuso mesi fa è sparita dal promo ufficiale lanciato ieri. Spider-Man: Brand New Day, il personaggio interpretato da Sadie Sink è stato (finalmente) svelato?Mentre le voci si rincorrono, un'anticipazione 'attendibile' avrebbe fatto chiarezza sul personaggio affidato all'attrice di Stranger Things. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day, confermato il cameo spoiler di questo personaggio; Spider-Man Brand New Day: addio per sempre a Peter Parker, le immagini del nuovo trailer parlano chiaro. Homecoming è un lontano ricordo; Spider-Man: Brand New Day te va a romper el corazón solo con este detalle; Spider-Man: Brand New Day, Chi si ricorda di Peter Parker?. Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink è davvero Jean Grey? Il leak divide il web: foto reale o AI?Un leak trapelato nel web svelerebbe la prima immagine della Jean Grey di Sadie Sink a fianco di Punisher, ma i fan si dividono sulla veridicità dell'immagine. movieplayer.it Spider-Man: Brand New Day, spoiler da Mark Ruffalo? Peter combatterà un alienoSentite che cosa ha detto Mark Ruffalo a proposito del futuro della saga di Spider-Man durante una recente apparizione pubblica. cinema.everyeye.it Mark Ruffalo sembra confermare che Spider-Man combatterà “un alieno” nel MCU, potenzialmente Venom: “vi prometto 1000% che combatterà un alieno in futuro” - facebook.com facebook