Spider-Man | Brand New Day il trailer rimuove la battuta che Sadie Sink pronunciava nel leak

Nel trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, una battuta di Sadie Sink presente nel leak diffuso mesi fa è stata rimossa. La scena in cui la attrice pronuncia quella frase non compare più nel video pubblicato ieri. La differenza tra le due versioni è evidente e ha attirato l’attenzione degli appassionati. La modifica riguarda esclusivamente il contenuto del trailer ufficiale.

Una frase pronunciata dal personaggio di Sadie Sink nel leak del trailer diffuso mesi fa è sparita dal promo ufficiale lanciato ieri. L'attenzione dei fan dei cinecomic è concentrata sul trailer di Spider-Man: Brand New Day, lanciato ieri dopo una lunga attesa. La versione definitiva, lunga 2 minuti e 40 secondi, vede intrecciarsi tre trame diverse che anticipano la nuova vita di Spider-Man dopo l'incantesimo di Doctor Strange, la lotta ai nemici per le strade di New York e la mutazione che l'Uomo Ragno sperimenta. Tra i vecchi e nuovi personaggi svelati dal trailer a colpire è soprattutto quello interpretato da Sadie Sink, la cui identità non è stata ancora rivelata nonostante le numerose teorie dei fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, il trailer rimuove la battuta che Sadie Sink pronunciava nel leak Articoli correlati Spider-Man: Brand New Day, il personaggio interpretato da Sadie Sink è stato (finalmente) svelato?Mentre le voci si rincorrono, un'anticipazione 'attendibile' avrebbe fatto chiarezza sul personaggio affidato all'attrice di Stranger Things. Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink: "Non poter dire quale personaggio interpreto è una tortura"L'attrice non ha fatto in tempo a finire la promozione dell'ultima stagione di Stranger Things che già deve concentrarsi sugli spoiler sul suo... Tutti gli aggiornamenti su Spider Man Brand New Day il trailer... Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day torna nel segno della rinascita e il primo trailer ufficiale ci dice che la posta in gioco è altissima; Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day; Tutto quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day; Spider-Man: Brand New Day, il quarto film della saga con Tom Holland. Il trailer. Spider-Noir batte sul tempo Spider-Man: Brand New Day lanciando il suo villain nella serie Prime VideoNel multiverso narrativo di Spider-Man, anche i cattivi seguono traiettorie inaspettate: il 2026 si prepara a essere un anno cruciale per uno dei villain più iconici, con un debutto che arriva prima d ... movieplayer.it Spider-Man: Brand New Day, il trailer ha uno spoiler clamoroso sul finale di Daredevil 2?Questa settimana è stato finalmente pubblicato il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, ma oltre ad anticipare la quarta avventura stand-alone dell'Uomo Ragno di Tom Holland nel MCU, ... serial.everyeye.it Il trailer di Spider-Man: Brand New Day svela numerosi dettagli, riferimenti e i nemici che il nostro amichevole eroe affronterà il 31 luglio. https://cinema.everyeye.it/notizie/spider-man-brand-new-day-easter-egg-presenti-trailer-866272.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook Tra il cuore spezzato e i superpoteri che lo stanno abbandonando, ecco il nuovo Spider-Man in arrivo al cinema il 29 luglio x.com