Un team internazionale di ricercatori ha catturato una nuova immagine della materia al centro della Via Lattea, quella da cui si formano le stelle. Tra i partecipanti c’è anche l’Università dell’Insubria, che contribuirà allo studio di questa regione cosmica. La scoperta permette di osservare aspetti inediti di un’area che da sempre affascina gli astronomi. La ricerca apre nuove prospettive su questa parte della nostra galassia.

Como, 27 febbraio 2026 - La materia da cui si formano le stelle, al centro della Via Lattea, è stata catturata in una nuova e straordinaria immagine, e l’Università dell’Insubria parteciperà al suo studio. È l’unico ateneo italiano a cui è stato assegnato un ruolo di coordinamento scientifico nel progetto internazionale, con il professor Mattia Sormani del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia come responsabile degli aspetti teorici. Il ricercatore Al suo fianco, il ricercatore Zixuan Feng sta sviluppando sofisticate simulazioni numeriche su supercomputer per interpretare i dati raccolti dagli astronomi. Al centro dello studio, c’è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Via Lattea come non l’abbiamo mai vista. C’è anche l’Insubria tra il pool internazionale che studierà la materia da cui si formano le stelle

Leggi anche: La materia che genera le stelle al centro della Via Lattea: l’Insubria protagonista nello studio internazionale

